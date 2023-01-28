前副總統陳建仁確定將接任行政院長，但原中研院特聘研究員職務，將以「核准借調、留職停薪」保留，引發沒有為民服務、為民進黨痛下決心的質疑。立法院國民黨團書記長李德維批評，陳的做法就是既貪名利，又貪最高行政首長權位。

李德維表示，過往飽受民進黨批評的行政院前院長郝柏村，原本具有四星上將身分，允諾接任閣揆後，也是先辦理退役才上任，展現為國義無反顧的決心；如今陳建仁卻還要以借調方式才要出任閣揆，就是捨不得中研院高薪、永任的職位。

李德維也提到，陳建仁2020年卸任副總統後，也大張旗鼓宣稱放棄每月18萬元與4卸任副元首辦公室費用的卸任副元首禮遇，結果事實卻是轉任直屬總統府的中研院特聘研究員職務（推估月薪49萬元），讓放棄禮遇成笑話一場。

李德維認為，陳建仁現在以「核准借調、留職停薪」方式接任行政院長，也是一方面想貪求閣揆的權位，另一方面又不願放棄中研院高薪的特聘研究員職務與社會地位，為自己預備民進黨明年敗選後退路。

李德維質疑，當前年輕人或一般老百姓要謀求一職談何容易，陳建仁身為卸任副元首，現在又要接全國最高行政首長，在行事進退上卻如此的「吃碗內、看碗外」，一個人暫好幾個高薪大位，不顧社會觀感心態讓人不可思議。