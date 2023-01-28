許多人過年時除了會和家人團圓，也會和相愛的另一半溫存，一起度過珍貴時光。一位男網友表示，春節期間女友到他家拜訪，沒想到晚上兩人準備愛愛時，女友竟說「要放進來的話，紅包錢要多一點唷」，向他索討12000元，讓他當下完全不知所措，事後更不知要不要繼續這段關係。對此，許多網友紛紛笑說，女友的行動根本就是包養妹！

原PO在Dcard發文表示，他和女友遠距離戀愛交往了8個月，平常出門玩、開房間都由他出錢，吃的方面，如果是小吃攤女友會主動付錢，3百以上的餐廳則通常由他付款，「我對她在錢這部分比較沒那麼計較，畢竟是自己女朋友」。

讓原PO難過的是，過年期間女友到他家拜訪，晚上兩人做完前戲準備正式開戰時，女友竟然說「要放進來的話，紅包錢要多一點唷」，原PO進一步詢問後，女友才回說，「那就12000就好了，因為過年上班都有加班費，所以愛愛也可以有吧！」完事後女友甚至主動提議，「也可以用Line Pay轉給我唷，讓你不用特地領錢包紅包，我很貼心吧」。

對此，許多人紛紛回應，「要放進來要加錢喔，笑死，怎麼有種在賣的既視感」、「醒醒好嗎，那是包養妹，你還真把人家當女友哦」、「包養了援交妹8個月才對」、「是不是你單方面覺得你跟茶妹在一起啊？」、「請不要把援交妹幻想成女友好嗎？醒醒啊」。