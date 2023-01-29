美國媒體日前報導，聯邦眾議院新任議長麥卡錫將於春季訪問台灣。媒體人吳子嘉表示，今年4月份民進黨就會出洋相，到時就好好檢驗民進黨，拿什麼辦法保台？

吳子嘉28日在《董事長開講》網路直播節目中表示，當大家在討論史哲當文化部長的時候，他根本不看這種事，他看的是今年4月份就會出洋相，到時就好好檢驗民進黨這些人，敢抗中，但是他們要拿什麼辦法保台？

媒體人錢怡君則表示，她聽到一個說法，民進黨因在九合一選得太慘了，所以他們認為需要下猛藥。從深綠的角度來看，請麥卡錫訪台這件事情，其實更能讓民進黨起死回生，再打一個強心針，讓民進黨再起來。也既是說，他們不認為請麥卡錫來，民進黨「抗中保台」就會被看破手腳。

吳子嘉接著點出，民進黨就保台給我們看啊！當對岸上次包圍台灣時，我們海軍、空軍有出去嗎？最好笑的是，美軍航空母艦羅斯福號還跑到沖繩去了，連美軍都跑光光。

吳子嘉甚至酸說，看他們當部長當的好高興，他預言，當了3個月，就會通通灰頭土臉，難看下台。