澳洲一名30歲人妻蘿絲（ScarlettRose）長期發生性行為時，都會莫名感覺非常疼痛，甚至無法使用衛生棉條，直到2014年懷孕她才知道，自己擁有「2個陰道」！

澳洲一名30歲人妻長期發生性行為都會莫名感覺非常疼痛，直到懷孕才知道自己擁有「2個陰道」！（圖／本人提供、翻攝自 TikTok）

這名人妻在TikTok上提到，18歲剛成年時，一開始發生性行為的經驗非常痛，原本以為是自己還沒準備好，但後來幾次經驗也是相當疼痛，加上無法使用衛生棉條，所以一直感到很尷尬，偏偏外表看起來一切正常，也沒有其他不適症狀，因此遲遲沒有就醫。

蘿絲指出，後來實在忍受不了性行為時的疼痛，她決定就醫，儘管做了抹片、內視鏡和超音波檢查，醫師們仍找不出造成疼痛的原因。這讓蘿絲相當痛苦又焦慮，期間甚至有朋友告訴她，或許是心理因素造成的。

澳洲一名30歲人妻長期發生性行為都會莫名感覺非常疼痛，直到懷孕才知道自己擁有「2個陰道」！（圖／翻攝自 TikTok）

據澳洲媒體《7Life》指出，直到蘿絲在21歲那年遇到了現任丈夫傑米（Jamie），儘管兩人剛開始的性生活並不順利，但後來他們仍共結連理，因為很想要孩子，她決定忍痛繼續和丈夫行房，最終在2014年間成功懷孕，「在那之後，我們決定放棄尋找問題並接受它」。

不過就在她懷孕21週的產檢時，婦產科醫師發現她的子宮頸偏弱，恐怕有早產的可能，於是先進行手術。同時在手術中發現，原來蘿絲患有陰道發育異常，導致陰道中多隔了一層膜，形成了「2個陰道」，「進行手術是為了挽救孩子的生命，也就是在這個時候，醫療團隊發現我有2個陰道，因此決定移除2個陰道之間的隔膜」。

幸好醫師最終切除了陰道內的隔膜，蘿絲成功變回一個陰道，孩子也平安誕生，她和丈夫也終於能過上「健康而愉快的性生活」，蘿絲希望能藉自己的經驗，讓更多女性了解這種疾病並鼓勵有類似症狀的女性不要羞於求醫接受治療。

澳洲一名30歲人妻長期發生性行為都會莫名感覺非常疼痛，直到懷孕才知道自己擁有「2個陰道」！（圖／翻攝自推特）

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