台股高股息ETF成長快速，截至1月6日，409萬台股ETF投資人中，有204萬人是投資在高股息ETF，整體規模高達3,746億，季配息產品更是相對受到青睞，包括國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)，以及元大台灣高息低波(00713)，在2022年規模均成長至百億甚至千億級。當「高息+季配」成為存股族的標準配備，法人建議存股可從中擇優布局，利用不同的配息月份自己搭配配息組合，因為不同月份配息在增加現金流的同時，持有多檔高息ETF也能「雞蛋不放在同一個籃子裡」，分散風險。

目前國內掛牌，共有8檔以高股息為特色的台股ETF，季配息的ETF有5檔，其中配息率高、價格表現也穩定的00878與00713，更是脫穎而出成為市場焦點。

00878乘著國內首檔台股季配高股息ETF的優勢，過去一年規模突破千億，持有人數也超越0050；至於00713則為2020、2021連續兩年的高股息ETF績效王，今年改為季配息後，配息水準均在年化7%以上，規模來到150億元以上，投資人數則突破7萬人，顯示改為季配後推動00713成為高股息ETF大黑馬。

法人指出，若以配息率、規模、績效表現來檢視5檔台股季配高股息ETF，00878與00713表現最突出，且最重要是兩檔ETF的配息月份正好錯開，00878是2、5、8、11月除息，00713是3、6、9、12月除息，若同時買進可以讓投資人一年裡有8個月領到股息，利用現金流在生活上做更好的分配。

00878的選股邏輯重視企業ESG評分及過去三年年化股息殖利率表現，而00713是唯一將個股本益比與營運穩定度納入選股指標的高股息ETF，「能配又能漲」，兩檔分別是「ESG」與「成長」擔當，從「雞蛋不放在同一個籃子裡」的分散風險角度出發，兩者互相搭配更有助降低股價波動風險，讓投資人少了「賺了股息，卻賠了價差」的煩惱。

表、季配台股高股息ETF配息時間組合表