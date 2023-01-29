古裝宮廷電視劇《後宮甄嬛傳》，以嬪妃為了爭寵勾心鬥角為題材，精采絕倫的劇情創下超高收視率，成為宮鬥劇先驅，像是春節官方YouTube頻道祭出24小時不間斷馬拉松直播，還是吸引N刷的上千網友朝聖，即便播出超過數十年，依舊深受大眾喜愛，不過劇情暗藏許多細節，相信許多觀眾仍沒注意到，像是長年臥病在床，個性溫柔婉約的端妃，其實並非真的善類，像是她利用甄環完成「殺母奪女」的計畫，讓曹貴人慘遭賜死，順利成為溫宜公主的養母。

端妃在《後宮甄嬛傳》與溫宜公主首次有所聯結，就是出現在她的周歲宴上，當時雖然長年臥病，仍堅持出席這場盛宴，讓皇上見狀驚訝不已，接著還拿出陪嫁飾品當作禮物，足以見得對溫宜公主的重視，而在這場盛宴見到甄環的端妃，立即認定她是計畫中的關鍵人物，因此在甄環掉入華妃設下的「木薯粉」圈套時，即便兩人沒什麼交情仍出手營救，藉此將她拉入自己陣營，更不諱言向甄環表示「本宮幫你自有本宮的道理」。

端妃在劇中長年臥病。（圖／微博）

隨後，甄環遭曹貴人陷害，不僅造成富察貴人小產，還導致自己遭貓抓傷，端妃前往關切傷勢時，拋出一句「曹琴默是比華妃更難纏的人」，雖然知道幕後藏鏡人是皇后，卻成功洗腦甄環罪魁禍首就是華妃及曹貴人，讓她將兩人視為宮中最大敵人，間接成為端妃整盤計畫的活棋，隨後，曹貴人出面揭發華妃惡行，順利晉升為襄嬪，未料野心極大的她，為了趕盡殺絕，要求皇上將華妃賜死，眼見其歹毒心腸，讓皇上和太后密謀將她除去，雖一度擔憂年幼的溫宜公主就此沒有生母，但第一時間想到可託付給端妃扶養，讓她密謀奪女的計畫只差臨門一腳。

端妃利用甄環完成「殺母奪女」計畫。（圖／微博）

曹貴人傳出死訊後，端妃表示相當憐憫年幼喪母的溫宜公主，這讓早有意將溫宜公主換生母念頭的甄環，表示願意跟皇上建言此事，更強調一直將她視為己出的端妃，絕對是宮內第一人選，因此中計替端妃爭得養母之位，而端妃不僅在神不知鬼不覺情況下完成通天大計，還為自己贏得慈母形象，說是後宮第一狠角色都不為過。