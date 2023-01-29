周海媚過去演出《倚天屠龍記》有「最美周芷若」封號，近年她回鍋演該劇最新版本，雖換了腳色，仍被譽為「最美滅絕師太」，56歲常被稱讚美魔女的她，外型長年維持得宜令人稱羨，她近日上節目大秀廚藝，同時也娓娓道來自己的「順其自然」人生觀，值得學習。

在《廚易社》裡，周海媚頂著一頭俐落短髮，穿著簡單的棉T與牛仔褲，牽著愛犬登場，她熟練教大家煲湯和烹飪小技巧，看起來自信滿滿，她也談及2018年演出反派角色遭到網暴，二話不說直接退出微博，她毫不在意地表示：「演戲，只是我生活的小部分，我人生的重心是好好享受生活，享受我以前努力的成果。」

21歲那年，她與男星呂良偉初識就陷入熱戀，那時的呂良偉早已是家喻戶曉的明星，而周海媚卻是一個初出茅廬的小菜鳥，倆人因戲生情後，頓時轟動了整個香港。沒多久，她接受了呂良偉的求婚，但不過短短一年，兩人因頻繁吵架，最終走向了離婚的結局。其後，她提到這段戀情都笑說：「我已經不記得註冊地址在哪了。」之後周海媚又多次傳出戀情，但都無疾而終。

到了36歲，周海媚在北京拍攝電視劇《其實你不懂我的心》，並和一位長住北京的建築師墜入愛河，周海媚決定放下香港的一切，獨自前往北京定居，即使一開始水土不服以及語言不通，都沒有讓她放棄，她相當豁達地說：「我自己高興，我喜歡，我就去。」這段長達12年的戀情，由於男方家人一直催婚，但周海媚不願意進入婚姻，最終在兩人對未來沒有共識下，以分手收場。

從節目中，能看到周海媚的別墅小院，一半是菜地，一半是花園，一年四季皆有花卉盛放與豐盛的蔬果可以採摘。56歲的周海媚依舊單身，但卻自己一人過得輕鬆愜意，她幸福表示：「我追求自然自由，不會回顧過往，懷念著、懷念著，人就老了。我為什麼要自尋煩惱？歲月靜好，活在當下的人，就永遠年輕。」