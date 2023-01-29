退休生活人人嚮往，現年42歲的美國理財達人Steve Adcock，他在7年前就擁有90萬美元（折合新台幣約2800萬元）的淨資產提早退休，並於2021年達到白手起家千萬富翁的里程碑，淨資產達到140萬美元（折合新台幣約4300萬元）。他並將自己的成功，歸功於20歲時期養成的3個聰明習慣。

一、經常跳槽，以利薪資成長

Steve Adcock以實際經歷為證，換工作是讓薪資成長的最佳行動之一，他透露自己在14年的職涯中，共換了5次工作，平均3年就跳槽一次，每次薪水都提高15％至20％，「遠遠跑贏通膨」。不過，他也提醒換工作次數不要太頻繁，雇主不會想聘用很快就會走人的求職者，至少任職1年是累積財富的最佳選擇。

二、說「Yes」勝過說「No」

Steve Adcock說，20歲出頭時因為非常害怕失敗，會去迴避各種畏懼的難題，差點拒絕升遷為總監級別的職位，一度又想說「no」的他鼓起勇氣抓住這個機會，這個決定也為職涯帶來更高的議薪空間。他強調，20多歲是踏出舒適圈、拓展職涯機會的最佳時機。

三、把退休金最大化

20多歲就開始思考退休是明智之舉，雖然此時距離退休似乎還很遙遠，但在20多歲時的消費和儲蓄方式，可以決定你未來會過什麼樣的生活。Steve Adcock建議可以藉由開戶個人退休帳戶（IRA）等方式強迫儲蓄，利用複利的力量，讓小錢滾大錢。