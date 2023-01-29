模特兒出身的香港女星熊黛林，代表作品有電視劇《拜金女王》和電影《葉問》，另外讓她正式打開知名度的非與郭富城緋聞莫屬，昔日二人因為拍MV相識相愛，但交往7年卻驚傳分手，終究當不成天王嫂。熊黛林分手郭富城後，旋即傳新戀情，2016年嫁人、2018年生下一對雙胞胎，日前她向粉絲拜年，狀態完全不像42歲，被讚保養極佳「越活越年輕」。

熊黛林日前在IG上發文向粉絲們拜年，也用媽媽的身份許願，「小朋友快高長大，學業兔（突）飛猛進」，還對著鏡頭用雙手比YA，放在頭上活脫變兔女郎，可愛有美麗，上衣還印有很多小兔子，相當應景；另外還有多張熊黛林做出各種表情放電，整個人滿滿少女感。

目前42歲的熊黛林近況照令網友都很震驚，完全看不出已經年過40歲，不禁激讚，「越活越年輕，這麼稚嫩哪裡像是2寶媽」、「羨慕女神真的永保青春耶」、「幸福的女人難怪這麼美」、「期待美女趕快接到像《葉問》這種經典作品啊」。

其實熊黛林過去與郭富城交往7年時間，屢傳準備結婚，她也被外界稱做天王嫂，豈料，2013年熊黛林突然戴上尾戒疑宣告單身，沒多久她本人證實與郭富城分手；而熊黛林之後與女星郭可盈胞弟郭可頌相戀並結婚，還生下一對雙胞胎女兒，雖然沒成為天王嫂，但她現在仍是個幸福人妻、漂亮媽媽。