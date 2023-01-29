大陸女星趙露思是近期網友熱議的「95後小花」之一，曾和多位男神一同搭檔合作電視劇，因為與女星趙麗穎、楊紫一樣具有百搭體質，不論與誰搭配都能擦出cp感火花，有著「男神收割機」的別稱，以下將盤點她與多位男神的cp搭配，小鮮肉男星吳磊、丁禹兮、劉宇寧都超配，可惜與「BG之光」楊洋搭配卻意外有些尷尬。

1. 《星漢燦爛》搭檔吳磊，cp名：「吳露可逃」

近期在網路上引發討論聲浪的熱播陸劇《星漢燦爛》由吳磊與趙露思搭檔主演，瘋狂而冷酷的少將軍對上俏皮腹黑女公子，兩人在劇中互相拉扯的曖昧感讓粉絲們看得臉紅心跳，尤又以一向不善表達情感的「凌少將軍」為了追妻，多次展露出不合本性的甜蜜舉動，兩人的對手戲更讓觀眾看得臉紅心跳，在微博熱搜榜上多次殺出一條血路。

2. 《傳聞中的陳芊芊》搭檔丁禹兮，cp名：「成交夫婦」

《傳聞中的陳芊芊》以別出心裁的角度，描繪出不同風貌的「穿書」故事，屢屢讓觀眾們捧腹大笑，該劇不只捧紅男星丁禹兮榮獲「五月男友」的美稱，更讓兩人的CP名「成交夫婦」一時間在陸網上廣為流傳。此外，不僅僅是劇中戀愛腦少主「韓爍」與搞怪可愛的公主「陳芊芊」互動相當逗趣，兩人的幕後花絮也相當粉紅泡泡，不外乎粉絲看了紛紛敲碗《傳聞中的陳芊芊2》的消息。

趙露思與丁禹兮因在《傳聞中的陳芊芊》的表現被封為「成交夫婦」。(圖／翻攝自微博)

3. 《且試天下》搭檔楊洋，cp名：「楊枝甘露」

男星楊洋素來也有「BG之光」的稱號，多次演出愛情戲都能擁有不小的火花，讓觀眾們看得特別帶感。豈料，在古裝劇《且試天下》中，趙露思與他的搭配卻意外讓人看得尷尬，雖然有不少粉絲為其緩頰是劇情太過尷尬，且經過大幅度的刪改，才讓該劇本身風評不佳，不過若是僅注重公子「黑豐息」與絕世佳人「白風夕」間的感情互動，還是很賞心悅目的。

4. 《長歌行》搭檔劉宇寧，cp名：皓嫣CP

在陸劇《長歌行》中由吳磊與迪麗樂巴領銜主演。然而，非主演的「皓都」與「李樂嫣」趙露思卻意外吸引觀眾們的目光，涉世未深的呆萌小公主在成長過程中，屢次受到一位冷面護衛的幫助，兩人間相互扶持的感情戲讓他們一舉成為「cp配角之光」，不少人在該劇播出的時間守著電視，希望皓嫣能獲得幸福。