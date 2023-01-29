香港男星車保羅外型奇特，在《鹿鼎記》飾演「胖頭陀」一角令人印象深刻，之後因約滿淡出電視圈，曾一度破產靠補助維生，做過建築工人、保全、搬運工人等維持生計，前陣子他登大陸綜藝節目當導師，為此車保羅還辭掉了保全工作，卻傳出沒當幾天導師就被淘汰，令網友群齊激憤，呼籲節目組請回車保羅，網友更挖出車保羅母親去世時都沒有辦喪費，坎坷的人生經歷令不少網友心疼。

演技綜藝《無限超越班》有成龍、惠英紅、爾冬陞等多位大咖演員，車保羅在這之中名氣不高，且人脈資源也普通，導致很多學員不選他，他不氣餒主動邀約演員「你們有誰願意和我這個小老頭一起玩」，這份真誠打動了許多網友，且為了綜藝他特別辭掉自己的工作，卻只錄了3天就回到香港，讓許多人自發性發聲，要求節目組將他請回來。

女星楊紫表達對車保羅的喜愛。（圖／微博）

一時之間，網上翻出許多車保羅的人生經歷，他家境平凡，小學畢業後就打工養家，做過許多底層工作，因長相特別被星探發掘，成為香港影視劇的甘草演員，不過隨著年紀增長他的事業也走下坡，車保羅45歲那年電視台只開出一年2千元港幣（約7735元新台幣）的超低薪資給他，為了養活家庭他拒絕電視台合約，轉而打工養活自己，最困難的時候是靠救濟金過活，後來車保羅母親去世，他籌不出殯葬費，無奈之下只能向外界求助，當時沒有朋友伸援，讓他感慨「娛樂圈人情好冷」，最後是一位神秘朋友捐錢才順利將母親下葬。

香港演員車保羅重新演繹胖頭陀一角。（圖／無限超越班微博）

59歲的車保羅2019年才第一次演男主角，在微電影《老人與狗》中表現獲得台北電影節提名最佳男主角，首次主演就提名，得知入圍後他隔天凌晨4點照樣到市場工作，之後接受媒體採訪還是在他工作的市場，與其他演員截然不同，在提名之後車保羅的演藝之路依舊艱難，近期他因綜藝節目表現受到關注，真誠又努力的模樣獲得許多人喜愛，社群平台漲粉50萬，連女星楊紫都公開表達對他的喜歡，工作也漸漸多了起來，令不少人感到欣慰。