一名輕度智能障礙的少女認姑丈為乾爹，卻屢次遭乾爹性侵，還在乾爹的唆使下離家出走，事後少女父母心急報警才曝光姑丈的獸行，少女事後還自則表示「覺得對不起姑姑，因為每次都沒拒絕」令人心疼，法官審理時認為姑丈對於受照護之人利用機會性交、和誘未成年人脫離家庭罪應執行2年8月。

小美有輕度智能障礙（化名）年僅17歲，從小認姑姑男友阿宏（化名）為乾爹，因為阿宏開設神壇扶乩問事而深受小美父母信任，且姑姑後來與阿宏結婚，成為小美姑丈，小美父母便時常將小美單獨交由阿宏照顧、教導，並讓小美留宿阿宏家，阿宏趁與小美獨處機會，親吻並撫摸小美身體胸部，小美因害怕而不敢拒絕，任由阿宏5度性交得逞。

小美於警詢、審理中證稱，阿宏於2020年某日晚間第一次在車上將生殖器插入她下體，小美表示自己心裡不太願意，但沒有反抗或拒絕，她稱害怕如果拒絕，阿宏便會生氣進而被處罰，「因為阿宏之前對我的要求，我沒做到，他就會生氣，所以我沒有反應，沒有閃躲或是說不要，就讓他隨便碰觸、隨便他怎麼做」，小美表示「我覺得對不起姑姑，因為我每次都沒拒絕」，還指阿宏說神明指示「小美小時候沒照顧好，要認乾爹會好一點」。

此外阿宏向小美稱畢業後要介紹她工作，還指示小美若父親不答應就離家出走，後小美詢問父親遭拒，便依照阿宏指示離家躲在廢棄民宅，期間阿宏還指示小美關閉網路、丟棄手機，小美父母心急報警才在3天後尋獲小美。

阿宏對於所作之惡行坦承不諱，法院審理依故意對少女犯對於受照護之人利用機會性交罪，共5罪，各處有期徒刑2年2月，又犯和誘未成年人脫離家庭罪，處有期徒刑7月，應執行有期徒刑2年8月。

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