美國對大陸祭出半導體設備出口禁令，日前傳荷蘭和日本將加入美國的行列，一起對大陸實行半導體設備出口管制，日本自民黨議員警告，他百分之百肯定大陸會報復日本，呼籲受到影響的企業應該轉向其他市場。

外媒報導，據熟悉會談的知情人士透露，美日荷27日結束磋商，針對限制對大陸的晶片設備出口措施，日本及荷蘭已經與美國達成共識，最快月底就會確定。目前日荷並未公布出口管制相關措施的詳細細節。

但有消息傳出，不僅是EUV光刻機，荷蘭政府也將擴大對半導體設備商艾司摩爾的限制，限制其禁止出口深紫外光微影（DUV）設備至大陸；而日本也會對尼康（Nikon）實施相關的限制。

日本執政黨自民黨貿易和工業委員會委員青山繁晴受訪時斷言，大陸百分之百會有更強烈的報復，在大陸有業務的日本企業可能會因此遭受衝擊，而這些企業應該趁著這個機會尋找其他市場。

不過青山繁晴強調，他支持日本實施出口管控措施。