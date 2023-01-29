美中關係是全球焦點，更成為影響經濟發展關鍵因素，早在2020年比爾蓋茲（Bill Gates）就曾警告美中完全脫鉤的結果將是「雙輸」近日，比爾蓋茲再次強調，目前美國對大陸的思維模式是一種雙輸心態，得到的結果也是一樣是負面的。

2020年，比爾蓋茲被問到美中晶片禁令與美中關係時，不諱言美中完全脫鉤的結果將會是「雙輸」，而晶片禁令將迫使大陸自己生產晶片，若未來發生衝突，美國不僅是放棄這些高薪工作的機會，同時也迫使大陸完全自給自足，比爾蓋茲甚至質疑，「這樣做比較有利嗎？」

然而，近年美中關係持續惡化，去年10月的出口管制措施更是重擊大陸先進晶片的發展，進而牽制高科技、軍事實力，美國甚至拉攏日本、荷蘭及歐盟等盟友加入制裁行列，全面圍堵大陸晶片業。

比爾蓋茲本周受訪時強調，「我認為目前美國在大陸議題上的思維模式是一種雙輸心態，得到的結果也是一樣是負面的，如果你問美國政客“你希望大陸經濟成長20%還是萎縮20%”我怕答案是“是的，我們去搞窮那群人”他們沒有意識到在全球經濟、新藥發明及氣候議題上，是需要合作才能解決的。」

比爾蓋茲也透露，自己在美中議題上的態度與澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）的觀點一致，但他感嘆，「在美國，我們是少數，那裡的人有點鷹派，這可能會出現一種非常消極的方式完成自我實現。」