27日上午10時蔡英文總統宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職，副院長由前桃園市長鄭文燦出任，而在陳建仁的新內閣中，8位政務委員均留任原職務。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日就表示，「萬一陳建仁的行情越來越好，聲望越來越高，甚至更可怕的是，要是這個內閣做得好，陳建仁、鄭文燦將有可能參選總統，讓賴清德增加許多黨內競爭者」。

吳子嘉28日在網路節目《董事長開講》中表示，陳建仁內閣將在三個月之內就會碰到很多問題，這個大環境是前所未有的複雜，這個挑戰要看他能不能過關。吳子嘉認為，「現在這個內閣的特性，就恢復到蔡英文第一次當總統的時代，每天她直接打電話給部長，可是那個意義也不大了，因為未來二、三、四月可能發生的事，這個內閣罩得住嗎？」

吳子嘉指出，「這個內閣唯一的特性，就是它跟賴清德沒有關係，現在這個內閣，蔡英文就是要告訴大家I am the boss，這個內閣不會有什麼作為」，吳子嘉更接著說，「這個內閣改組的特色就是蔡英文繼續掌握政府，而這樣就是不會讓賴清德干涉行政系統，指揮權都在蔡英文手上。對賴清德未來的選戰打法，也不一定有利」。

吳子嘉最後更強調，「萬一陳建仁的行情越來越好，聲望越來越高，甚至更可怕的是，要是這個內閣做得好，陳建仁、鄭文燦將有可能參選總統，讓賴清德增加許多黨內競爭者」。