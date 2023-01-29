總統蔡英文27日宣布，由前副總統陳建仁接替蘇貞昌，出任行政院長一職，副閣揆選定前桃園市長鄭文燦，總統府秘書長李大維回鍋海基會董事長。對此，精神科名醫沈政男直言，民進黨人才不足，兩岸與外交還是得靠國民黨。他還指出，新內閣蔡英文比陳建仁熟多了，「未來大家也得聽她的，很難放給陳建仁。」

沈政男剖析，鄭文燦接了副閣揆，同屬接班梯隊的前交通部長林佳龍也得安排進一步的歷練，原任總統府秘書長的李大維就只好去海基會了，「李大維是什麼背景？你看，民進黨在兩岸與外交方面就是必須借重國民黨培養的人才」。他更強調，除了正副閣揆換人，其他閣員絕大多數都留任，只有為了增加女性閣員比例而拔擢了幾名女性閣員。

對於這次的府院人事布局，沈政男認為，顯然是回應九合一敗選的究責之舉，這點從國安局長陳明通的去職也可以看出來，未來民進黨可能只能靠鄭文燦，頂多就是加上林佳龍與高雄市長陳其邁了。

至於新任閣揆陳建仁，沈政男質疑，得花多少時間才能熟悉這麼多部會的業務？「他的生涯發展實在太傳奇了，竟然以科學家身分擔任副總統還不夠，又來當閣揆，真的是符合我先前所說的，民進黨就是人才不足」；他斷言，政務方面蔡英文比陳建仁熟悉太多了，所以說實際的行政領航還是蔡英文，陳只是執行長。鄭文燦因為大部分時間都待在地方，一下子也不可能熟悉。