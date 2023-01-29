美國加州洛杉磯發生槍擊事件，已造成至少3人死亡， 4人受傷

美聯社報導，洛杉磯警察局表示，槍擊事件發生在當地時間周六凌晨2點30分(台北時間下午6點30分)，地點是洛杉磯著名的高級社區比佛利山莊 (Beverly Crest)。

槍擊發生在一處住宅之外，中槍的7人中，有4人站在住宅之外。而死亡的3人在同一輛車裡，顯然是彼此是很熟悉的親友。

警方沒有公布他們的身份。只知道受傷者情況危急，還在醫院搶救。

這是本月加州發生的第4起重大槍擊事件。就在上周，洛杉磯郊區的一個舞廳發生大屠殺，11人死亡、9 人受傷。僅幾天前，1名槍手在舊金山南部的兩個蘑菇農場開槍，造成7死7傷。原本加州是美國最嚴格的槍支法律，與最低的槍支死亡率。

根據槍支暴力檔案，美國已連續3年，都發生了600起以上的大規模槍擊事件，而每一次都至少造成有4人死亡或受傷。