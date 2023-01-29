烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）州長基里蘭科表示，俄軍今天在烏東城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）的一個住宅區發動空襲，造成3人喪生。

路透社報導，基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）指出，這波攻擊還造成14人受傷，另有4棟公寓和1間旅館遭到破壞。

他在Telegram發文稱，「救援和執法人員正在悲劇現場工作，以幫助民眾，並仔細記錄俄羅斯佔領者在我們土地上的又一樁罪行。」

空襲現場的照片可見扭曲變形的金屬和燒焦的家具，還有汽車殘骸散落在庭院裡。救援人員正清理瓦礫堆，現場還可以看到新鮮的血跡。

今天稍早，基里蘭科說，在過去24小時內，俄軍空襲造成該地區至少4人喪生、7人受傷。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）27日表示，當前前線局勢仍「極其嚴峻」，特別是在俄軍加緊攻勢的頓內茨克地區。

基輔一再警告，俄軍將在未來數週或數月內的某個時間點試圖發動另一波攻勢。（譯者：施施）1120129