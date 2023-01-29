土耳其、伊朗邊界規模5.6地震 暫無傷亡災損報告 04:122023/01/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，土耳其與伊朗邊境地區發生規模5.6地震。 根據EMSC，地震震源深度為10公里。 路透社報導，這起地震目前並未立即傳出傷亡或災損通報。（譯者：施施）1120129 印尼外海規模6地震尚無災損死傷 未發布海嘯警報 印尼北蘇門答臘發生規模6地震 伊朗出售無人機給俄國 美：可能助長戰爭罪 #6地震 #傷亡 #災損 #EMSC #伊朗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園爆管受災戶百萬賠償協商完成 台水預付20萬元 13:562023/01/14 生活 布雷決戰本土 戰略錯誤 04:102023/01/18 時論廣場 伊朗處決兩名反政府示威者 歐盟討論新一波制裁 10:472023/01/09 國際 伊朗籍兄弟涉謀發動毒素攻擊 在德國被捕 11:242023/01/09 國際 印尼蘇拉威西一帶發生規模6地震 10:372023/01/18 國際 伊朗公民意圖發動生物攻擊 遭德國警方逮捕 22:392023/01/08 國際 龍潭淹水已賠11戶 逾百萬災損年前預付20萬 04:102023/01/15 地方新聞 烏克蘭用1500萬元飛彈打「俄廉價無人機」 外媒曝恐怖後果 05:502023/01/07 財經 918花蓮震災受損校園 8成恢復運作 04:102023/01/20 地方新聞 台光電桃園廠竄大火！近百消防救災10小時撲滅 無人傷亡 09:462023/01/16 社會 伊朗再處決2名示威者 國際譴責 04:102023/01/09 焦點新聞 伊朗反政府示威安全部隊成員遭殺害 2男受絞刑 19:452023/01/07 國際 伊朗處決空手道冠軍和輔導志工 國際憤慨譴責 12:342023/01/08 國際 美特使：將加大施壓中國 停止購買伊朗石油 10:192023/01/25 兩岸 俄宣稱殲滅600烏軍 路透：未見明顯傷亡跡象 05:382023/01/09 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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