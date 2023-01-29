歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，土耳其與伊朗邊境地區發生規模5.6地震。

根據EMSC，地震震源深度為10公里。

路透社報導，這起地震目前並未立即傳出傷亡或災損通報。（譯者：施施）1120129

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