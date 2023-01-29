《大學生了沒》班底出道、轉戰脫口秀的的藝人嗨咖（邱志恆），母胎單身的他，2021年8月14日情人節終於擺脫27年單身生活，與喜劇演員劉品妤（Megan）交往。

劉品妤拜完月老沒多久，就跟嗨咖交往。（圖／翻攝自嗨咖、劉品妤IG）

嗨咖先前曬出超正女友，原來就是劉品妤。經過一年的交往，對於戀愛一切都是「初體驗」的他還忍不住專門拍攝一支超放閃影片，列出【超級初戀人對交往女生的5大衝擊】，講述自己從男生角度初戀感受到女生最不可思議之處。對此，不少人就好奇嗨咖如何把到這種「神級正妹」，而劉品妤本人則是出面回覆兩人相戀的細節，透露其實是有去拜月老廟，隔天立刻收到男方訊息，過沒多久就順利脫單。

根據劉品妤表示，過去和嗨咖是臉書好友，曾經小聊一陣子，但彼此都認為不可能在一起，因此斷聯。直到某次她去拜月老廟，祈求能遇到適合的好對象，沒想到隔天就收到嗨咖私訊，雙方才又熱絡起來，沒多久就牽手一起了。

至於當初拜月老時，劉品妤是否有開出另一半的理想條件？針對網友的疑問，劉品妤也大方列出10項要求，包含「疼我，對我溫柔有耐心」、「懂彼此的笑點」、「價值觀審美觀相近」及「聲音要大」等等，透露上述條件嗨咖幾乎全中，特別是音量部分更是完全符合，對於這樣的答覆，許多網就表示，「看來我也該去這月老廟了」。

劉品妤分享拜月老細節。（圖／翻攝自劉品妤IG）

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