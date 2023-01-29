日本「最噁諧星」田中卓志經常在日本綜藝《男女糾察隊》、《毒舌糾察隊》上與所組的搞笑團體「Ungirls」曝光，只要他在節目上一開口講話，就會引發現場女性觀眾一陣嫌棄，他近日在社群上宣布與圈外30多歲的女友結婚，不過這樁喜事，他卻自曝因為違約，所以恐要賠上14億元日幣，約3.33億元新台幣的違約金。

田中卓志上傳被強風吹得全身扭曲的照片正式公布結婚喜訊。（圖／翻攝自田中卓志IG）

擁有188公分高䠷身材、搭上稀薄髮量，在各大日本綜藝上以噁心為賣點的田中卓志，每每開口都會立刻被女性觀眾嫌棄「好噁」、「生理上令人無法接受」，甚至還創造出流行語「噁心萌」。不過這位日本「最噁諧星」在螢光幕上的笑果超足，加上私下為人隨和，甚至大受台灣觀眾喜愛，而田中卓志26日在自己的廣播節目上向「Ungirls」的另一成員山根良顯宣布，在元旦時向女友成功求婚，22日已登記結婚。

田中卓志在小木博明、矢作兼的廣播節目中宣布結婚。（圖／翻攝自Ungirls YouTube）

據了解，女方是30多歲的一般公司職員，兩人大概是10年前在一場聚餐上認識，3年前去看舞台劇時又意外重逢並交換聯絡方式，2021年12月田中卓志先告白才開始交往。不過，田中卓志與諧星劍道小林曾在一場活動上立了「地獄合約」，若田中卓志比劍道小林更早結婚，將要支付14億元日幣的「違約金」。

劍道小林在日本也是人氣諧星。（圖／翻攝自londonhearts YouTube）

對此，田中卓志也在社群網站上逗趣寫下，「我違反和小林劍道的合約了，所以我會更努力償還債務」，讓不少粉絲期待兩人「還債」的後續發展。

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