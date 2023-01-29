李姓知名音樂製作人曾擔任金曲獎評審，與黃姓妻子婚後加入親子社團，不料女方卻和在社團認識的蔣姓人夫外遇，雙方發生上百次性關係。姦情曝光後，蔣妻對黃女提出告訴，並求償150萬元；黃女辯稱，自己曾在摩天輪上遭蔣男性侵，因「斯德哥爾摩症候群」產生移情作用，但未被法官採信，判賠60萬元。

根據判決書，蔣妻主張，黃女明知她與蔣男為夫妻關係，育有2名未成年子女，雙方多次共同參與親子出遊活動，竟自民國107年5月起至109年10月間，與男方親密交往，嚴重破壞其婚姻生活圓滿安全幸福，不法侵害配偶關係之身分法益，造成她承受內心極大苦痛，情節重大，爰依民法求償150萬元。

黃女辯稱，2人雖在親子社團認識，但她不清楚蔣男與原告間有無婚姻關係。男方主動示好，自己一再拒絕，他仍百般糾纏，甚至在摩天輪上對其性侵害，且持照片、信件要挾，強迫視訊，上述個人之脫序行為與她無關，她僅因「斯德哥爾摩症候群」而對蔣男心生同情，並無侵害蔣妻之配偶身分法益。

高等法院勘驗相關對話，發現黃女曾傳訊「你就好好讓她愛你，什麼事都沒了」、「我退出」、「等一個永遠都不能飛到身邊的人，有什麼意義」等語，顯見她知悉蔣男已婚，且對男方存有情意，其聲稱亟欲擺脫蔣男糾纏，並非自願云云，難認可信，加上她未能提出罹患「斯德哥爾摩症候群」之相關證明，判黃女應賠償60萬元；全案確定。