過年期間除了熱門景點擠滿大批遊客外，各地夜市也人滿為患。不過，一名女網友抱怨，自己日前在台南花園夜市購買草莓甜點，消費完就站在攤位旁，不料竟被老闆嗆「不要擋在我攤子前面」，甚至遭對方辱罵「破麻」，雙方爆發口角衝突。對此，老闆娘今（28日）出面認錯，指客人當場摔蛋糕，自己才動怒。

原PO日前在臉書社團「爆料公社」上傳影片，並在貼文中寫下「跟你消費完不能站在攤位旁邊？看到下組客人來立馬翻臉趕人？還說我們寒酸吃不起？最後還駡人破麻！看不起人還說『去甲善甲狼欸東西啦（去吃窮人的東西）』，各位鄉親評評理究竟是誰沒素質？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「聽到這樣罵人真的很不行」、「太扯了吧！有這樣做生意的嗎？抵制她啦」、「沒水準又現實的攤販」、「捍衛自己的權益，沒必要受這種侮辱」、「太扯了吧！做生意可以這樣駡」、「太惡劣的草莓蛋糕店家，說話有夠難聽，我們只是看熱鬧的都被她影片中的話激到拳頭都硬了」。

花園夜市爆衝突。（圖／翻攝自爆料公社）

見風波越演越烈，老闆娘今日出面回應，指當事人消費完後，她看到其他客人想進來買東西，於是請對方讓一下，卻被誤會是在趕人，客人還把蛋糕摔在攤位上，並要求退款，自己才會被激怒，進一步爆發衝突，但她也知道自己反應太激烈，「罵人就是不對，我有深深的檢討我自己當天確實言行過分」

老闆娘強調，「我不該因為這些事，然後說了不好聽的話，在此我還是想跟這位小姐道歉，很抱歉讓妳來台南有不愉快的消費經驗，也對妳說了很不好聽的話，這個部分我真的有檢討自己，真的是很不應該，就這個部分也希望得到您的諒解」。不過，老闆娘的說法似乎不被網友接受，反而引來更多罵聲，不久後便刪文。

花園夜市爆衝突。（圖／翻攝自爆料公社）

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