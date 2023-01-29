許多民眾在出門時都會被提醒要記得關瓦斯和電燈，除了省去不必要電費開銷，也為了避免安全之虞。然而大陸湖南省一名女子20日回老家過年，6天後返回家中卻發現自己忘記將廚房的瓦斯關掉，所幸未造成意外。

綜合陸媒報導，湖南省一名女子20日回老家過年，卻忘記原本家中廚房的瓦斯沒關，任憑平底鍋被小火乾燒，直到她6天後回家才赫然發現此事，不禁雞皮疙瘩，「回家第一眼看到這一幕，有種說不出的感覺。」

從女子發布到網上的影片中可以看到，平底鍋在灶台上被小火乾燒，鍋中空無一物，只有一根鍋鏟在內，不過幾乎已被燒穿，就連木質的手柄也被燻得焦黑。慶幸的是，未造成任何意外。

女子事後解釋，平底鍋內沒有放水，小火乾燒了6天。（圖／翻攝自微博／星視頻）

消息曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「沒把家燒了是萬幸」、「這種人請從小區搬出去」、「住同樓的人會嚇死吧，這鍋子質量真好」、「鍋：給我換一家吧，我受不了了」、「沒有人關心鍋的牌子嗎，我很好奇」。

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