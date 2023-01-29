今年48歲的日本男星石田壹成90年代曾與福山雅治、酒井法子、江口洋介演出過《一個屋簷下》，當時人氣超高，後來卻因吸毒、劈腿醜聞形象全毀。石田在2017年和第二任老婆離婚後，無縫接軌與小他24歲的舞台劇演員飯村貴子相戀、結婚，但這段婚姻只維持了3年多，如今他又被拍到帶著熱褲妹逛街，引發熱議。

據了解，石田壹成和飯村貴子這對「父女戀」組合，是因合作舞台劇結緣，兩人於2018年4月奉子成婚，育有1名女兒，雖然婚後兩人不時發文曬恩愛，但據日媒《女性Seven》報導，石田壹成本月7日本來要歡度47歲生日，但卻被妻子丟了一份離婚申請書，要他「拿去簽一下」，而他也在滿47歲的生日，結束了他第三段的婚姻。

石田壹成夫妻會走向分離，經濟問題是很大原因，過去他因種種醜聞重創形象，演藝工作量大減，有時候連吃飯的錢都不夠，結婚一年後，家庭生活開始入不敷出，他也因為抑鬱症復發無法工作，妻子平時除了照顧女兒之外，晚上還得到餐廳或超市打工貼補家用。嫩妻飯村貴子因為看不見未來，因此提出離婚協議。

日媒《FRIDAY》報導，石田壹成近日和穿著熱褲的美女現身歌舞伎町，2人手挽著手漫步街頭；面對記者詢問，石田大方坦承女方是自己的新對象，2人相差18歲，去年底在新宿的居酒屋認識，第一眼就覺得女方很不錯，認為她是個認真的女生，隨即展開猛烈追求；至於是否考慮4度結婚？他則說「能結婚很好啊，有小孩也不錯。」

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