【愛傳媒蔡詩萍專欄】今年春節十天長假，很多人，把握時間旅遊，於我呢，把握時間多陪爸媽。

感謝大弟弟，這一年來，花了很多精力照顧我父親，也讓母親減輕很大壓力。

我妹妹住家離老家較近，不時回來支援，也讓人在台北的我，沒有太多顧慮。

小弟夫妻都是上班族，但假日會帶著我爸媽出去吃飯逛逛，不但讓我大弟弟可以喘口氣，尤其讓爸媽在出遊時露出難得的笑容。

以前一家六口，四個小孩嗷嗷待哺，如今，長大了，才了解人多好辦事，每個人分擔一些，老爸老媽日子好過多了。

兔年春節，沒事便陪爸媽吃飯，閒扯，吃了早飯，吃了午飯，吃了晚餐，歲月悠悠，往日時光不斷迴盪腦海，這也是花甲兒子珍惜的幸福啊！

「來，爸媽拍一張！」

看著結婚超過六十五年的爸媽，笑著合照，天寒地凍裡，室內一片暖意。

作者為知名作家、台北市文化局長

照片來源：作者提供。

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