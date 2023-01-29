前副總統陳建仁組閣，新內閣名單大致底定。農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元續留，國民黨批評兩人爭議不斷，不知「為何要留」？前立委蔡正元認為，薛瑞元在台灣醫界更加正統，甚至在醫界擁有豐沛人脈，因此犧牲了前衛福部長陳時中，不能再犧牲薛瑞元。

蔡正元28日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，有人說陳吉仲做得不好，不過也有人認為，陳吉仲在幫農民做事，水利會收歸國有是陳吉仲的功勞，他掌控了所有水利會，這種人可以換掉嗎？而陳吉仲也掌控農業的資源，這時要去換掉他，政治成本太高。

蔡正元接著指出，薛瑞元在台北市長選戰上太衝，變成所謂的戰犯，但犧牲了陳時中，不能再犧牲薛瑞元。因為薛瑞元在我們台灣醫界更加正統，他是醫師，還有法律的碩士學位。薛瑞元甚至在醫界擁有豐沛人脈，這波新冠肺炎疫情，有一大筆經費是給各醫療院所等很多單位，當時是由擔任政務次長的薛瑞元發放，所以這種角色也不能隨便放掉，因為即使他犯下再大錯誤，也找不到人替代。

因此，蔡正元認為，國民黨皮要蹦緊一點，不要看內閣的人一副看來很溫柔善良的樣子，其實這是一個很擅於打選戰的內閣。