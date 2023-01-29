台灣重大社會刑案的兇嫌往往都會經過「司法精神鑑定」，做為法官判刑的參考，但隨著國民法官制度的上路，擔任鑑定的醫師被曝光甚至被肉搜的可能性也隨之增加，而鑑定時遇到暴力風險也持續增加，讓精神科醫師大嘆自己從事的是「低薪高危」職業，希望政府有關單位能加以重視改善。加強對醫護團隊的人身保護，並補貼保全人員的津貼。

衛福部嘉南分院成癮既司法精神科主任李俊宏就曾親身遭遇過犯人的人身攻擊。在一次鑑定過程中，當事人才剛坐下眼睛就不斷在診間內掃視，試圖尋找可攻擊的工具，但整個診間空蕩蕩的並無多餘布置，最後當事人轉而表示希望能夠借筆，幸而李俊宏有警覺，要當事人直接「講出來」就好，不料當事人眼見希望破滅，竟衝上前來試圖搶筆攻擊醫師，所幸及時被法警壓制未有傷亡。

來自輿論的攻擊與威脅，壓力也不小於人身危險。2019年，年僅24歲的鐵路警員李承翰在處理鄭姓男子的補票衝突時，遭鄭男持刀刺殺殉職。法院對鄭男進行司法精神鑑定，一審法官審酌榮總嘉義分院所做之司法鑑定，認為鄭男在案發當時為急性發病狀態，判鄭男無罪，引發輿論沸騰，鄉民更一度將負責鑑定報告的沈正哲醫師肉搜，要他出來面對。

負責對刺殺鐵路警察兇嫌鄭男精神鑑定的沈正哲醫師，認為鄭男在案發當下因病而導致認知能力喪失，瞬間成為鄉民肉搜對象。（圖／報系資料照）

事後，沈正哲所在的醫院為保護其人身安全，在第一時間取消其門診的初診服務，而二審法院認為鄭男案發當下僅因病認知能力下降，不到完全喪失，改判鄭男有期徒刑17年，面對如此龐大的輿論壓力，則讓沈正哲醫師宣布不再從事司法鑑定。

在台灣要想成為司法精神鑑定醫師雖然是自願的，但需有7年以上鑑定經驗或修過相關學分，經「台灣司法精神醫學會」甄審通過後才能取得鑑定資格。據了解，台灣目前具有資格擔任司法精神鑑定人的精神科醫師僅有84人，但實務上真的有接受委託執行者應再少於此一數目。

李俊宏無奈表示，類似狀況幾乎是每個司法精神鑑定醫師都會面對的「後遺症」，類似的情形也將隨著國民法官的上路而越來越常見，因為醫師得出庭交互詰問、說明解釋報告結果，會讓自己更容易被鄉民肉搜。

目前全台擁有司法精神鑑定資格的醫師僅84人，但醫師除須面對病患因病況暴起攻擊外，還可能因病情以外的因素而遭到攻擊。（圖／翻攝自123RF）

他表示，作為一個司法鑑定醫師，除了得面對來自被害者或是加害者，甚至是對於鑑定報告所不滿的每一個人的事後質問，更得面對直接來自於診間的不確定暴力風險，因為來進行鑑定的人不代表有接受過治療，有的當事人在鑑定的當下甚至有嚴重的譫妄與幻聽。

即使有法警戒護仍有極大人身風險，但精神鑑定醫師卻得在毫無保障的情況下，赤手空拳面對突發狀況，與一般內外科等醫師相較危險多了，但卻被有關單位劃為「低風險族群」，無法領取任何高風險職業加給，甚至得屆齡滿65歲才能退休，在如此低薪高危的環境下，讓本來就稀少的司法鑑定精神醫師將成為瀕臨絕種的專業人員。

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