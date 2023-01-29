台北市士林分局去年12月中破獲一起詐騙案件，並逮捕下游的相關車手，特別的是，在警方逮獲的車手當中竟有一名75歲高齡的張姓阿嬤級車手，張婦落網後向警方表示，自己是因為家中房屋老舊，想要貸款裝修，未料卻因此遭詐騙集團利用成為車手，資深刑警無奈表示，類似的事情未來只會成為台灣的日常。

75歲的張姓老婦去年因家中房屋老舊，想趁著年終之時貸款對房屋進行整修，不過卻礙於自己金融信用不足，無法順利通過銀行貸款，這時又無意間在網路上發現「低利率放款」訊息，當即依照上面的聯絡方式和對方取得聯繫，準備貸款，沒想到卻因此踏入詐騙集團的陷阱。

由於警方近來強力打詐，同步配合銀行郵局不斷宣導，要想開戶的門檻也隨之提高，詐團過往僅需耗費3000至5000元不等即可買到人頭帳戶，供資金流動，但現在民眾擔心被查到，要買一個人頭帳戶至少得花20萬元，成本瞬間暴增，但上有政策，下有對策，詐團為了可以降低取得人頭帳戶的成本，也將話術手法不斷更新，吸引肥羊上門。

張姓老婦因金融信用不足，無法透過正常管道貸款，因此誤信網路上流傳的「低利率放款」訊息，慘淪為車手。（圖／翻攝畫面）

詐團在網路上廣發「低利率貸款」的廣告吸引肥羊上門，張姓老婦就是因有資金需求，卻又無法通過正常管道貸得資金，因而淪為詐團利用的工具。詐騙集團對張婦聲稱，可以將金額貸款給她，不過第一步需要張婦提供存簿封面和提款卡，張婦也依言將存簿封面拍給詐團，這下免錢又省心力的人頭帳戶不費吹灰之力直接上門。

隨後，詐團再盜用他人通訊軟體，以假冒他人親友的方式向無辜的被害人進行詐騙，並要求被害者將金額匯進張婦所提供的人頭帳戶，之後再向張婦謊稱，由於張婦沒有充足的資金，也無財力證明可以申請，為了協助張婦順利貸款，因此會匯入多筆資金作為張婦的「財力證明」使用。

不過這一切都有但書在，詐團儘管匯入資金以作為張婦的財力證明，也要求張婦在錢匯入帳戶後，必須把資金領出來「還給」他們，張婦也依指示在收到匯款通知後四處奔走領錢，總計領出8筆共百萬元的現金仍不覺有異，直接淪為免錢車手，而詐團則是連聘用車手的錢都省下，既有免費的人頭帳戶又有免費車手可以使用，堪稱是「無本生意」。

由於近年來警方打詐成果卓越，過往只需3000至5000元即可買到的人頭帳戶，因民眾惜售，如今已暴漲至20萬元。（圖／李宗明攝）

警方依據4名被害人所提供的線索逮獲慘淪車手的張婦，張婦到案後則一臉茫然，渾然不知自己已成為詐團的利用對象，張婦訊後遭警方依《詐欺》移送地檢署後被無保請回。資深刑警對此無奈感嘆，台灣將在2025年進入超高齡化社會，而類似的情況，未來在台灣只會越來越多，民眾應提高警覺，提醒家中長輩不要誤入詐騙集團陷阱而得不償失。

過往類似的案例並非只有張婦一案，2020年中打中心就破獲一團「不老車手」，14名團員平均年紀高達50歲，最老的有65歲，其中又以女性居多，多達9人。這群人多半是中年失業急需找工作，又碰上詐團主打免經驗、領日薪等話術包裝，誤信只要幫忙領錢就有工資可領，因而遭到吸收利用。

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