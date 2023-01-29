台北市士林分局去年12月中逮到一名75歲高齡的張姓阿嬤級車手，但她渾然不知自己遭詐團利用，不僅向對方提供免費人頭帳戶，還成了免錢車手。根據警方於2022年的數據統計，抓到的車手中高齡70歲以上者竟多達9人，儼然已不是特例。

根據統計，警政署於2022年總共逮獲1790名車手，在年齡分布中主要仍以年輕男性為主要占比，多達79.4%，其中又以18至23歲的男性為大宗，達29%。但值得注意的是，儘管女性車手僅占約20.6%，卻普遍以24至29歲與30至39歲為大宗，2者比例高達5成左右，與男性車手相比年齡普遍偏高。

台北市刑大資深刑警則對此分析指出，女性車手儘管占比不高，但以年齡來上來說普遍比男性偏大，有一部分原因主要是因為這群被逮的女性車手中多為家庭主婦，而家庭主婦又多靠著line群組等互通訊息，這群人中大部分學識能力不高，無法辨認何謂詐團話術訊息，而群組訊息往往又是一傳百，若再加上有人因信用不佳無法透過正常管道取得工作或貸款機會，傳來傳去的結果就是誤信訊息上鉤，成為詐團眼中的待宰肥羊。

不過由於警方近來對於詐團的全力掃蕩，又和金融機構協力阻詐，民眾對帳戶出現惜售心態，人頭帳戶的取得也從過往的3000至5000元不等，瞬間飆升至20萬元起跳，在人頭帳戶難取得的情況下，詐團也更新升級自己的話術，以蒙騙拐誘的方式來取得被害人帳戶作為人頭帳戶使用，才會衍生出如今盛行的第三方詐騙等情形，被士林分局逮獲的張姓阿嬤就是三方詐騙的典型例子─她不僅是被害人也是嫌疑人。

刑事局中打中心2020年逮獲一團「不老車手」，14名成員平均年齡50歲，最大的65歲，其中又以女性居多。（圖／翻攝畫面）

資深刑警指出，僅僅只有人頭帳戶還不足以讓詐團的整套流程順利走完，還得有車手領錢才能讓高層真正獲利，儘管從現今市面行情來看，聘用車手的價碼約為從該次領取的金額中抽得0.5%的傭金，就算獲利少得可憐，但仍吸引不少年輕人趨之若鶩。他表示，「錢好賺啊，你只要眼睛還能看、手還能按密碼，這樣就有錢了；另一方面是在台灣當詐欺車手的刑度很輕，頂多關幾個月就出來了，根本沒人在怕。」

針對此次士林地區抓到75歲張姓阿嬤慘淪為車手的案件，刑警坦言，這樣類似的情況在未來的台灣社會中只會多不會少，因為「屁孩會變老屁孩，會走回頭路的還是會走回頭路。」不過這次的案件以他們多年辦案經驗來看，現今逮獲的高齡車手仍算是少數，「畢竟現在傳播資訊管道多以網路為主，對這群年齡層較高的族群來說，光是使用網路就是一個門檻。」從警政署的統計資料也顯示，今年70歲以上的車手約有9人被逮，「雖是少數，但也不容忽視」。

刑警指出，儘管坊間曾有詐團聘用孕婦作為車手，以此來規避刑責，但這樣的方式並不常見，一方面是孕婦領錢太過顯眼，且目標難找，就算免於被關但一樣會留有前科紀錄，另一方面是高層根本不在乎底層車手的死活「反正他們跟免洗筷一樣，再找就有了，只要拿得到錢就好，車手有沒有被關跟我有什麼關係？」

對於高齡化車手犯案等情形，台北市刑大未來除會持續以數據分析熱點之外，也會持續向上溯源、提升羈押率，同時與民間團體合作共同研議阻詐，更分層分齡分眾宣導，希望民眾在求職、貸款或匯款前務必謹慎三思，小心淪為詐團眼中肥羊。

從北市刑大所提供的數據資料來看，年輕男性車手仍為主要大宗，但與女性車手相比，女性車手的年紀明顯偏高。（圖／CTWANT繪圖組）

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