唐美雲和母親唐冰森同樣致力於歌仔戲，唐媽媽更是國寶級的歌仔戲小生，可惜在去年（2022年）四月三日不幸逝世，享耆壽93歲。而往年過年時一家人總在初二相聚，唐美雲說這是媽媽願望，希望嫁出去的大姐也回家一起吃飯，「包紅包」就是年節大事，她照慣例會孝敬媽媽一份大紅包，也會包給姊姊以及劇團成員們，而她自己則是許久沒收過紅包，「唯一會包給我的就是我媽媽，她拿到我的紅包後會再回包給我，並講些吉祥話祝福我。」

她回憶起小時候只有在過年時可以穿上新衣服，因此每年都相當期待，有一年唐媽媽因為太過忙碌忘了把新衣交給唐美雲，她就只能眼巴巴的望著掛在房間的新衣，「媽媽說要等到隔天天亮再穿，晚上我就躺著緊盯那件衣服，一直沒睡到清晨，天剛亮、雞才剛叫，我就跑去問媽媽能不能穿。」

珍貴畫面曝光，國寶級的歌仔戲小生唐冰森生前親自指導女兒唐美雲戲曲動作。（圖／唐美雲提供）

穿上新衣後，唐美雲到三合院的大堂和其他孩子們玩鞭炮、玩橡皮筋，她笑說：「其實穿了新衣也沒有要到哪兒去，但是印象就是非常深刻。」長大後，唐美雲和姊姊們過年會在家陪爸媽打麻將，當然，和長輩打牌就是要來「送錢」孝敬父母的，她感慨說：「現在想想好像都是昨天、前不久的事情，但其實都幾十年了，時間真的過得很快，想到這裡就想到我媽媽...。」

這一年唐美雲行程滿檔，全台跑透透的她竟連過年假期都在工作，像是去年的大年初一還帶著閃耀青年團到宜蘭傳藝園區臨水劇場演出，她說：「今年雖然沒演出，但也是要忙著籌備年度新戲的事。」好不容易年初擠出幾天的假，但她沒有遊玩的計畫，只想著能和姊姊一起到媽媽長眠的放生寺陪伴媽媽、唸經祈福。

唐美雲1998年榮獲十大傑出女青年時母親帶著花現身力挺。（圖／唐美雲提供）

「今年我度過第一次媽媽不在身邊的新年...。」唐美雲說：「其實今年工作忙碌對我而言，是能稍微減緩去思考媽媽不在身邊的事，太閒的話真的心裡還會掛念、思念母親，不過我想最好的方式還是要祝福母親，媽媽應該也在天上看著我。」而唐媽媽生前對唐美雲最常說的話就是「希望妳身體健康」，她銘記在心，也說：「希望我可以繼續在歌仔戲這塊上努力，雖然忙碌，但每天持續推出新作品，用我自己的作品來做年表，是最能回報母親對。」

沒時間沈溺於自己的感情，唐美雲說肩上有不同的任務跟責任，「除了有歌仔戲、劇團的人還有我的姊姊們，我還是要打起精神，我要照顧很多人、做很多事！」一番話令人聽得心疼，但她卻是非常感恩擁有的一切，她認為「戲曲」對她而言不僅僅是一份工作，「而是生命中的一部分」，她說：「戲曲讓我得以一直有新的創作來回饋支持我們的朋友。」

沒有時間難過，唐美雲還要扛起更多對戲曲的責任。（圖／唐美雲提供）

更多 CTWANT 報導