雖然這波寒流已逐漸減弱，但在輻射冷卻加持下，今晨最低溫出現在苗栗頭屋鄉4.2度，氣象專家吳德榮表示，明起至周三白天氣溫回升，但清晨仍冷，最低溫9度，周四冷空氣影響，迎風面轉雨，周六再一波弱冷空氣及水氣移入，降雨明顯。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日至明（29至30日）晨仍受寒流影響，各地氣溫偏低，夜間在輻射冷卻加持下，清晨局部平地最低氣溫仍在6度左右，注意保暖、防寒害。今日大台北及高屏多雲時晴，新竹以南晴朗無雲；東半部多雲時晴、花東偶有零星飄雨的機率；白天高溫較昨日回升，北部氣溫8至16度，中部5至21度，南部7至24度，東部9至20度。

吳德榮表示，明起至周三（30至2月1日）乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻作用，清晨仍很冷；本島平地最低溫也逐日由6度緩升至9度左右，日夜溫差大，有心血管疾病及年長者應注意保暖。

吳德榮說，周四（2月2日）相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定，北台灣白天轉涼。周五（2月3日）冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。周六（2月4日）另一波弱冷空氣、水氣移入，降雨明顯。