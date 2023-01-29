前副總統陳建仁與前桃園市長鄭文燦，將分別接任行政院正副院長，但兩人皆有涉入論文抄襲事件。對此，國民黨前立委蔡正元翻出了美國總統拜登（Joe Biden）1987年時因論文抄襲退選，以及多位國際政要因論文抄襲辭職的往事，狠酸陳建仁、鄭文燦涉及論文抄襲，卻反而能升官，讓台灣已成了「抄人共和國」。

蔡正元昨（28）日在臉書發文提到，奧地利前勞工部長阿施巴赫（Christine Aschbacher）前年因碩士論文抄襲事件，導致她的學位被廢，因而辭職下台；匈牙利前總統施密特（Pál Schmitt）因博士論文抄襲，學位同樣被廢，最後辭職並退出政壇。

蔡正元接著說，時任美國參議員的拜登1987年參選民主黨總統初選時，被爆料在過去就讀法學院時論文抄襲，差一點被退學，因而退選，直到2020年才有機會參選並當選美國總統，「拜登的抄襲論文並不是要騙學位，才能過關沒有退出政壇」。

蔡正元嘲諷，台灣因爲有學位和論文疑雲的總統蔡英文，抄襲論文、騙取學位「當然不是問題」，台灣人大概也不覺得有什麼大不了，對於兼民進黨主席的副總統賴清德宣稱，要處理「學倫問題」，蔡也認為賴也只能口頭上說說而已。

最後，蔡正元也狠酸，台灣因此不是「中華民國」，也不是「台灣共和國」，而是已經卓然獨立於世界的「抄人共和國」，不必再宣布獨立。