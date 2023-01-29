38歲許瑋甯因拍電影《當男人戀愛時》和大她3歲的邱澤假戲真做，2021年拋出震撼彈宣布登記結婚，小倆口成為夫妻後不時在社群媒體放閃。近日逢農曆春節，昨(28日)許瑋甯在IG曬出一張自己穿上充氣「兔背少」裝的可愛照片，而親友更進一步曬出大合照，可見邱澤也加入聚會，和親友一起戴兔子頭飾賣萌，相當甜蜜。

許瑋甯昨在IG曬出兩張自己穿起「兔背少」裝尷尬又幽默的照片，開心寫下：「新年快樂，祝福大家兔飛猛進，快樂幸福兔gether」，而從親友的照片中才發現其實老公邱澤也參加了這場聚會，兩人有志一同低調站在角落，但擋不住明星風采，從另一張合影看來，許瑋甯下半身穿貼身黑色上衣，小腹相當平坦，應該暫時沒有好消息。

邱澤、許瑋甯甜扮兔子迎新年。（圖／翻攝自 IG）

許瑋甯結婚後，常多次被傳懷孕，但她都表示：「目前真的是沒有耶！」，一切順其自然，而她多年前就喊話想要凍卵，人生目標仍想當媽媽，「見證人」藍心湄則透露雙方家長其實滿急著抱孫，還開玩笑說：「最好是生到不能再生，越多越好」，許瑋甯和邱澤也鬆口有補辦婚宴的想法，但還沒訂下時間，「希望簡單溫馨，也讓長輩放心。」

許瑋甯看來小腹平坦。（圖／翻攝自 IG）

去年底許瑋甯受訪，談到罕見曬出夫妻下廚照片，她解釋是兩人先前去日本旅行拍的，沒有刻意想要放閃，「就覺得那是我們的日常生活而已」，至於農曆新年的計畫，她說自己娘家的習慣是每人負責準備一、兩道菜，今年應該會和娘家、婆家一起吃年夜飯，至於被問跟邱澤媽媽熟嗎？許瑋甯甜笑點頭。