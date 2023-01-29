擁有良好的性生活對許多夫妻來說是經營關係的重要一環。一名人妻日前在網路上發文表示自己生完小孩後身體出現巨變，產後想「恩愛」卻都沒感覺，老公也因為看了生產過程而提不起興致，即便逼迫老公一起行房也感到空虛，讓她苦惱的詢問是否該去性諮商，文章曝光後也掀起網友熱議。

日前一名女網友在《Dcard》上以「生完小孩⋯⋯賠上性生活」為題發文，文中表示自己以前性生活還算圓滿，然而生完小孩後卻感覺身體變得怪怪的，她表示「不是太乾、就是無感，無論再怎麼努力都沒有感覺」，她也提到生產時老公有一起進產房，由於自己生產的過程中有點難產，因此耗時很久，老公為了怕她出意外也都全程守候，老公事後也告訴她兩人性行為時常常會想到生產的畫面，多數時間都沒有慾望。

人妻透露自己慾望較強，時常逼迫老公要恩愛才勉強了事，她無奈表示「但我又永遠無感就結束了⋯⋯造成很空虛」，她表示自己很重視性生活，「沒性生活久了真的變很暴躁沒耐性」，也透露自己和老公目前行房為兩個月一次，但希望提高到一周二至三次。她也說自己有去諮詢陰道雷射、有助於陰道緊實的醫美療程，但由於費用太高負擔不起，也詢問網友們是否該去性諮商。

文章曝光後，網友紛紛給出意見表示「產後及哺乳期賀爾蒙作用陰道本來就會變比較乾，是正常身體反應喔，至於老公就比較心理因素了」、「生完多久了呢？ 我大概一年多才完全恢復產前的狀態，這中間跟先生的性生活也都不太順利，我先生也說了類似，進產房的畫面等等之類的話讓他提不起興致，我們後來溝通很久決定放寬心，不要急也不要逼對方 像在談戀愛一樣，每天睡覺抱抱聊天牽手親嘴，後來我先生某天就自己主動想要，慢慢的我們兩狀態就完全恢復到以前了」。

也有網友分享生產過程及自身經驗表示，「真心不懂跟著進產房為什麼會軟掉欸，爸爸們是坐在媽媽頭那側，又沒有看到胎兒娩出的畫面」、「我老公陪我進產房時是站在我後腦勺的地方陪伴，一般來說應該不是直接站在搖滾區看著生吧，他只有剪臍帶時有看到我生產的部位，但他還是很有性致，在月中就一直想開機，目前也沒影響任何性生活」。