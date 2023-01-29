美女主播張齡予擁有甜美臉蛋與豐富的新聞專業，讓她受到大批觀眾喜愛，而去年底平安生下兒子「小班長」的她，也因經常在社群分享育兒與工作日常圈入大票粉絲追蹤。入行多年的她，雖已經歷過不少危機，但有些突發狀況卻讓她措手不及，昨日她便在臉書上分享一段曾在主播台上發生過的趣事，吸引網友們熱烈討論。

張齡予透露日前收到爸爸傳給她一則新聞，內容提到一名外國女主播為了不影響新聞播報，「竟然」生吞蒼蠅，贏得觀眾的大讚「好專業」，但張齡予看到後則認為沒有什麼「竟然」，因為這種事情她也發生過，透露：「只不過我們攝影棚是蚊子，直衝進我嘴巴，衝進喉嚨還在動，喉嚨癢又刺，我也是硬吞下去～才能繼續講話繼續播～撐進新聞畫面後狂咳一分鐘，但也咳不出來了。」

而播報時，因為只有短短20秒到1、2分鐘的時間，得拿出最好最流利的口條，除了要講重點外，也要能抓到觀眾共鳴共感，所以即使只有短短的時間，有可能出現狀況，吃到異物、燈具爆炸、地震等等很多突發狀況，但她身為主播，不能在鏡頭前慌亂，以免把情緒傳達給觀眾引發更大恐慌。因此為了儘量不中斷播報的順暢，不破壞閱聽人的資訊吸收過程，「管你蒼蠅、蚊子、甚至恐龍？！都要處變不驚，當作沒事『吞下去』。就像她們的職業一樣，有觀眾想像不到的酸甜苦辣與辛勤、心酸，都要在正經八百的套裝下，冷暖自知的「吞下去」，把最好的一面留給大家。」