點頭接任行政院長的前副總統陳建仁，已連續2天在臉書陸續公布新內閣名單，今（29）日還將公布外交部長、國防部長及陸委會主委人選。不過目前已公布的名單，卻備受各界質疑，國民黨立委賴士葆也批，新內閣完全就是蘇貞昌吵架與鬥雞內閣2.0版！

賴士葆昨日在臉書表示，陳建仁組閣號稱是「溫暖內閣」，但卻留任常在立法院與立委大小聲的衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲及任內三度大停電的經濟部長王美花等人，「這說明陳內閣就是如假包換的蘇貞昌吵架與鬥鷄內閣2.0版與意識型態無能內閣，愈改愈糟！」

媒體人黃揚明日前則指出，陳建仁27日公布的19位首波新任閣員名單，僅副院長鄭文燦及海洋委員會主委管碧玲是新面孔，其餘17人不是留任就是升官，就算加上報派的名單，新內閣的新面孔比例仍不到15％，直言「現在看起來，開創新局難說，但幾乎是維持原狀。只是換個院長門面而已」。

據《中央社》報導，黨政高層透露，屬於總統職權的國安團隊，包括外交部長、國防部長及陸委會主委等人選，將在總統蔡英文與陳建仁討論後進行最終確認，預計會在今日透過陳建仁臉書正式對外宣布。