中國大陸遼寧海事局於1月28日公佈航行警告，自自1月29日1600時至2月5日1600時將在渤海海峽黃海北部，執行軍事任務。大連海事局並公佈四點座標位置，諸點連線範圍內禁止駛入。

文章來源：军事演习 ——辽航警13/23
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