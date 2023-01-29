大陸今傍晚起海上軍演 為期一周 08:162023/01/29 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／中新社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸遼寧海事局於1月28日公佈航行警告，自自1月29日1600時至2月5日1600時將在渤海海峽黃海北部，執行軍事任務。大連海事局並公佈四點座標位置，諸點連線範圍內禁止駛入。 文章來源：军事演习 ——辽航警13/23 美USCC聽證：中俄軍演 是否有助共軍奪台？ 初一有外機逼近南海空域 共軍南部戰區證實 台灣能不能偵測到殲20匿蹤戰機？ 郭正亮解讀幕後祕辛 #中國海事局 #軍事演習 #黃海 #渤海 #遼寧海事局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奢侈品消費 韓國居全球之冠 04:102023/01/29 全球財經 期待兩岸新無名英雄 04:102023/01/28 時論廣場 陸擬限技術出口 確保太陽能領先 04:102023/01/28 財經要聞 中企涉供衛星影像助俄侵烏 美將祭制裁 04:102023/01/28 焦點新聞 加入抵制行列 歐盟官員：不可讓陸取得先進晶片技術 00:062023/01/29 財經 全球觀光博弈 旅客用腳投票 04:102023/01/29 時論廣場 產經解析－內外部積極因素共振 A股暖春行情可期 04:102023/01/29 全球財經 歐中對立陶宛貿易與專利爭端 WTO將介入審查 21:462023/01/28 國際 巴西總統拋「南方共同市場」 與中國大陸簽自貿協定 16:262023/01/28 兩岸 大陸奧委會：願為俄羅斯白俄運動員搭建良好參賽平台 16:022023/01/28 兩岸 遭批不具海事專業 管碧玲：會全力以赴 04:102023/01/28 政治要聞 美空軍將領預測 中美恐在2025年開戰 04:102023/01/29 國際大事 國戰會論壇》全球產業鏈受惠中國「教育紅利」更可觀（羅慶生） 02:552023/01/29 海納百川 WTO將審查 歐盟中國對立陶宛貿易、專利爭端 04:102023/01/29 焦點新聞 加速海外搶單 寧德時代德國廠 啟動營運 04:102023/01/29 全球財經 傳美日荷達協議 限制對陸出口晶片設備 04:102023/01/29 焦點新聞 陸客入境防疫限制令 法國：延長至2／15 21:502023/01/28 兩岸 傳美日荷達成協議 限制先進晶片製造設備出口中國大陸 07:132023/01/28 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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