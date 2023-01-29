一名文組畢業的女網友表示，踏入職場當行銷專員已第7年，月薪70K，年薪仍無法破百萬，反觀同樣是文組畢業的哥哥，進銷售產業當業務沒多久就年薪百萬，讓她羨慕說「文組年薪百萬到底有多難？」貼文引發網友議論，有人建議文組一定要經營副業，也有讀外文的網友說，畢業後到處接口譯，也是年薪破百。

原PO昨（28）日於論壇《Dcard》指出，步入職場已7年，大學念傳播相關科系，當時新聞報導社會新鮮人月薪只有22K，她第一份工作餐飲業的行銷專員薪水是26K，她覺得自己非常幸運。

原PO表示，第一份工作她待了3年，月薪變成34K，加上年終獎金，年薪約為42萬，但她覺得這份工作壓力太大，除主管情緒控管有問題外，還要分擔洗碗等雜事，她只好降薪到32K跳槽到飯店，年薪約為44萬元。

原PO說現在的工作月薪為70K，但人資講明公司不發三節獎金和年終，距離年薪百萬仍有好長一段距離，令她感嘆同樣是文組畢業的哥哥，進入銷售產業沒多久就年薪百萬了，薪水提高後生活品質也大幅提升，她說「文組畢業後若不做業務，好像真的距離年薪百萬好遠。」

貼文曝光，引發網友討論，「我大學讀外文，現在到處接口譯，年薪不用說，也是破百萬」、「文組真的要經營副業啦！我本業年薪大概也才80，但各種副業加一加已經快跟年薪差不多了」、「文組去科技業都百萬啦！我年終就8個月了」。留言中有人直指「政黨的副秘書長」月薪9萬，讓不少網友大笑。