紅豆食府千金、連勝文的妻子蔡依珊婚後仍積極經營自己的事業，近日逢農曆春節，昨(28日)晚間蔡依珊曬出回娘家的開心照片，可見她久違跟父母蔡綠峰、蔡陳娟娟同框，享受天倫樂，而少露面的蔡陳娟娟外型相當凍齡，甚至比2007年參加女兒婚禮時更年輕，引來網友狂讚是美麗母女檔。

據知，蔡陳娟娟20歲時就嫁給蔡綠峰，陸續生下2女1子，分別是蔡依倫、蔡篤清，蔡依珊，婚後她專心在家裡相夫教子，直到40歲才在丈夫鼓勵下走出家庭經營自己事業，先是接下義大利男裝品牌的代理，接著又接下紅豆食府，近年則將餐飲事業移交給蔡依珊幫忙。

蔡綠峰與蔡陳娟娟夫妻。（圖／中時資料照片）

蔡陳娟娟過去受訪時表示，自己在當家庭主婦時練就一身好廚藝，不僅會包粽子，過年的年夜菜也常一手包辦，而蔡依珊受訪時也曾表示，自己的美貌其實是學習媽媽的作息而來，像媽媽其實很少吃甜食，不僅為了身材，也因此養成好肌膚。

蔡依珊曬出回娘家和父母合影照片。（圖／翻攝自pattytsai13 IG）

而蔡依珊日前在臉書分享自己二刷電影《灌籃高手》的心得，說：「無比榮幸能再次參與湘北高中的巔峰之戰，也讓我更了解了宮城良田的故事，他，個子矮小，速度奇快，帶點玩世不恭的態度打著球，他，也是我小時候最喜歡的角色，這次卻當了主角」，並表示這部電影非常適合親子一起觀賞，「看的女孩哭了，是因為喜歡的流川楓被澤北欺負了；看的男孩哭了，是因爲比賽激烈的攻守節奏太精彩；看的女人哭了，是因為希望孩子能更好的那份堅持；看的男人哭了，一堆難以平復的青春色彩交雜著他們的光輝」，引來網友回應：「感謝分享」、「很精彩的感想，也讓我陷入沈思人生過往，我也哭了」、「看完熱淚盈眶呀～我也要去2刷中文版」。