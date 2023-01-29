亟欲從腳傷恢復的洋基內野手勒馬修（DJ LeMahieu）近日傳來好消息，根據打擊教練勞森（Dillon Lawson）透露，勒馬修復原狀況相當良好，能夠回到實戰中做出貢獻，「無論是在重訓室、打擊或是守備訓練，他看起來非常健康，並努力以重返賽場作為目標。」

擁有不俗打擊能力的勒馬修，去年賽季尾聲遭遇腳傷缺席了整個季後賽，少了這位2屆打擊王的助陣，洋基在分區系列賽與守護者激戰5場才驚險勝出，最終仍敵不過美聯衛冕冠軍太空人，慘遭4戰橫掃淘汰出局，而休賽季勒馬修並沒有選擇開刀治療，一直在洋基位於坦帕的春訓基地中復健。

勞森表示，雖然勒馬修還未正式進入實戰打擊練習，不過復健狀況已經取得重大進展，「腳傷破壞了打擊機制，上賽季他無法將球擊得紮實，但目前看下來，他已經回到過往身手，面對內、外角甚至高、低角度的球，他都得心應手。」

據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基休賽季有意將年薪高達2100萬美元的唐納森（Josh Donaldson）當成交易籌碼。如此一來勒馬修就能接掌先發三壘大位，雷佐（Anthony Rizzo）、托瑞斯（Gleyber Torres）分別擔綱主戰一壘、二壘，至於游擊手人選，奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）將面臨培拉薩（Oswald Peraza）及瓦普（Anthony Volpe）的競爭。