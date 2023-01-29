伊朗媒體報導，伊朗西北部近土耳其邊境地區今天發生規模5.9地震，造成至少兩人死亡，上百人受傷。

路透社報導，緊急服務發言人卡雷迪（Mojtaba Khaledi）告訴伊朗國家電視台說：「至目前為止，西亞塞拜然省（West Azerbaijan）霍伊市（Khoy）有122人受傷…有兩人不幸喪生。」

根據國營媒體報導，伊朗緊急事務官員表示，已派救援隊前往西塞拜然省當地，醫院也已做好準備。

緊急事務官員告訴國營電視台說，一些受災地區正在下雪，氣溫冰冷，根據通報有部分地區停電。