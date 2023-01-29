小編今（29日）精選5件不可不知的國內外財經大事。十天年假即將結束，明天（30日）台股將開紅盤，市場看好外資持續回補台股，加上年假期間，美股表現火燙，有望刺激台股向上攻堅，先前受外資青睞的個股也成為矚目焦點。

【1】16檔外資強補 鴻兔大展

外資元月來買超1,256億元，看好台股農曆年節後行情，也帶動大盤在虎年拉尾盤，近11個交易日加權指數上漲795點。專家看好台股30日開紅盤可望延續漲勢，而包括台積電、聯詠等16檔在外資回補加持下，可望火力「權」開，上攻力道可期。

【2】台股開紅盤 期待兔跳行情

新春假期進入尾聲，台股30日將開紅盤，法人預期，受惠通膨壓力持續緩解，以及美股超級財報周利空提前反應，支撐美股在台股封關期間維持正向表現，研判台股新春開盤有望上演兔跳行情，補漲力道可期，有機會重返萬五並向上挑戰年線關卡，元月月線收紅機率高。

【3】美股春江水暖 那指連四紅

美國通膨降溫激勵美股三大指數27日同步收高，科技股雲集的那斯達克指數更連四周收紅，年初迄今那指已強漲逾1成，正朝2001年以來最佳1月漲幅的方向邁進。展望後市，本周市場聚焦聯準會（Fed）今年首場例會與蘋果業績，預料將會牽動美股走勢。

【4】美日荷連線 圍殺陸晶片業 核彈級制裁達協議

在持續勸說與施壓下，日本與荷蘭同意加入美國陣營，聯手圍殺中國晶片產業。美東時間27日晚間，美、日、荷在華盛頓的談判中達成協議，同意限制對中國出口部分先進的晶片製造設備，此舉無疑對中國拋出核彈級制裁，勢必影響中國晶片產業未來發展。

【5】通膨漸消風 Fed不排除9月降息

美國聯準會（Fed）對抗通膨巨獸終於顯露成效，基於通膨壓力減弱，交易員押注聯準會2月和3月各升息1碼，且最快9月開始降息。