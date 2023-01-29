一名陳姓保險員110年3月某日，假藉要討論公事，邀請公司一名女同事小美到家裡，事前竟偷偷將安眠藥摻入咖啡和水中，想趁機迷昏後性侵，但小美喝下水後，發覺味道有異而心生警覺，偷偷蒐集證據後藉機離開，並將飲料送驗後驚覺真的遭同事下藥，於是報警提告，法院審理後，依強制性交未遂罪，判處陳男徒刑1年10月，宣告緩刑5年。

根據判決書，從事保險業的陳姓男子，假藉要討論公事，於民國110年3月某日，以要與同事小美討論公事為由，邀請小美前往他租屋處，竟然將含有Clozapine成分之安眠藥，暗中摻入小美之咖啡杯及水杯中。

小美在沒察覺下喝下飲料，當安眠藥效發作，小美喝下後發覺有異味拒絕飲用，還將飲料倒掉，並保留部分當作證據後趁機離開陳男住處。事後小美將摻有安眠藥之咖啡及水送驗後，發現竟然遭到下藥，氣得報警提告。

法官審理後，審酌兩人為同事關係，陳男竟利用在家中談論公事之際，施以藥劑欲對女方強制性交，雖最後並未性交得逞，然已對小美之心理造成負面影響，但念及陳男犯後坦承犯行，且與小美達成調解，加上小美事後表達願意原諒陳男請求法官從輕量刑，判處陳男徒刑1年10月，宣告緩刑5年。