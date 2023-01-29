Myles Turner and Pacers reach agreement to keep Turner under contract through 2024-25 season, salaries as followed, per sources:



- $35 million this season ($18M salary plus $17M of Pacers’ salary space)

- $20.9M in 2023-24

- $19.9M in 2024-25



Total: 2 additional years, $58M. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2023

始終都被溜馬擺上交易檯面的主力中鋒透納，如今暫時又不會走人了嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞29日爆料，溜馬跟透納完成2年5800萬美元續約協議，其中1710萬美元將在本季利用加薪方式發放，創下NBA史上單季加薪最多紀錄。

根據查拉尼亞爆料內容，原本透納與溜馬合約將於本季結束後到期，如今續約之後，透納本季薪水將從1800萬美元加薪到3510萬美元，下季年薪是2090萬美元，2024-25年球季年薪變成1990萬美元，溜馬願給透納加薪的理由是擁有足夠薪資空間。

不過本季場均17.5分、7.9籃板、1.4助攻與2.4火鍋的透納，仍然成為溜馬繼續跟其他球隊兜售的主要對象之一，因為溜馬打算圍繞在年輕主控哈利柏頓與新秀射首馬圖林兩人身上重建，溜馬只是把兜售透納的時間從本季延後到今年夏天而已，問題是屆時真的有球隊還要透納嗎？