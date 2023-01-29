香港天王鄭伊健當年因出演《古惑仔》系列電影「陳浩南」一角爆紅，招牌中長髮和帥氣外型圈粉無數，被港媒譽為「香港第五天王」，近年來，他逐漸減少演藝工作，老婆蒙嘉慧則在日本經營房地產事業，28日是夫妻倆結婚十週年紀念日，鄭伊健特意飛往日本慶祝，在當地街頭牽手大秀恩愛，閃瞎無數粉絲。

蒙嘉慧在社群上傳和鄭伊健的2張浪漫合照，一張正面、一張背面，照片中身著長版羽絨外套的兩人，小手緊緊勾在一起，露出燦爛的笑容，正踏著輕快的步伐在夜間散步，畫面有些朦朧不清，仍掩蓋不住甜蜜氛圍，蒙嘉慧在貼文告白：「10th」，並附上情書的表情符號，更直接大方表示對丈夫的愛。

畫面曝光後，許多粉絲都被閃到，一時間熱烈留言整排：「細水長流，甜蜜又幸福！」、「閃到呢，我超級喜歡」、「夜晚都要戴太陽眼鏡，so sweet(超甜蜜)」、「結婚10週年快樂，祝鄭先生和鄭太太快樂」、「要白頭偕老啊！我的伊健男神」。

蒙嘉慧和鄭伊健結婚10年。（圖／中時資料照片）

2021年，蒙嘉慧在鄭伊健金援百萬下，到日本福岡經營房地產公司，更為此報考日語檢定，去年4月港媒曾報導，鄭伊健不久要跟著移居日本，時隔半年，但他在演唱會記者會上受訪否認，表示自己僅是在香港低調生活，若沒工作的時候，就會到日本休息，給自己安靜思考的時間而已。