明天是開工日，長達10天的春節連假即將結束，一名網友分析放10天連假的5大缺點，像是要補班2天、一堆事情卡很久不能辦、店家開店時間難猜等，引起網友共鳴，直呼「太無聊，寒流太冷了沒辦法出去玩」、「除了補班都很令人滿意」。

原PO昨天在PTT感嘆放10天連假的缺點，首先是要補班兩天，包括小年夜及初六周五的彈性放假；第二是一堆事情卡很久不能辦，像是年前訂新手機，年後才能拿到。

原PO說，第三是塞車時段難預測，原本是除夕、初二及收假日較會塞車，但放假10天可能每天都有出遊車潮，「每天高速公路都很可怕」；第四為小吃店、餐飲業的開店時間好難猜，第五是開工會爆，「下周預期會有一堆事，再加上這幾天國際上發生的各種事件，還好台股應該會大漲，心情會好一點」，坦言不喜歡一次放這麼久，「今年有6個補班啊，很痛苦。」

對此，網友紛紛留言：「補班很煩，而且放太長不知道幹嘛」、「多的天數也不會想出去玩，因為到處人擠人」、「台股不開盤，早上起來不知道要幹嘛」、「補班之外，大概就是雙倍的收假痛苦值」，但還是有不少人喜歡放長假「這種放法不錯，不用全部擠在除夕回家」、「我覺得放十天很好啊，好多事可以做可以跟好多人見面」、「還好我特休夠多，補班就是特休」。