美國加州比佛利山附近一處豪宅今天有3人遭射殺身亡，另外4人受傷。警方形容案發現場是一個短期租屋，當時在辦某種聚會。

綜合法新和美聯社報導，事發於當地時間凌晨2時30分左右，警方趕赴洛杉磯班乃狄克峽谷（Benedict Canyon）一處豪宅時，在案發現場外的一輛車內發現3人的遺體。

另外4人正在醫院救治，其中2人傷勢危急。

加州才剛發生2起大規模槍擊案，共奪走18條人命。最新這起血案發生在比佛利山（Beverly Hills）以及貝艾爾區（Bel Air）之間，當地有著價值數百萬美元的豪宅並可飽覽洛杉磯壯麗的天際線。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，偵辦這起攻擊案的警探表示，事發在一處「短期租約住宅」之中。

旅宿訂房平台Airbnb的資料顯示，位於槍擊案發現場附近、但與本案無關的住宅一個週末要價可上看1萬美元（約新台幣30.6萬元）。

今天發生槍擊案的住宅並未列在Airbnb網站之中。

警方表示，案發現場事發時有某種聚會。

洛杉磯警察局的波里漢（Bruce Borihanh）告訴媒體說：「我們目前稱之為聚會，直到我們可以對案發現場的人士進行訊問、釐清這場聚會的本質為止。」

他同時表示目前沒有嫌疑人的資訊，並說：「調查人員也將逐戶訪查，尋找更多的監視畫面或證物，以還原事發經過以及行凶動機。」

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）資料，美國2022年釀成至少4人喪生或受傷的大規模槍擊事件的次數，連續第3年達600起以上。