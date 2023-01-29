尼米茲號航母航跡圖。（取自「南海戰略態勢感知」微博）

美國海軍第七艦隊於1月14日在推特表示，尼米茲號航母打擊群將在南海執行海上任務，根據「南海戰略態勢感知」指出，尼米茲號航母於 1月26日返回南海；1月27日在南海萬安灘以西海域活動。

美國海軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）於1月14日在推特表示，尼米茲號航母打擊群（Nimitz Carrier Strike Group）將在南海執行海上打擊訓練、飛行任務和反潛活動等例行任務。

「尼米茲」號搭載第17艦載機聯隊（CVW-17），由飛彈巡洋艦「碉堡山號」（USS Bunker Hill，CG52），以及伯克級神盾驅逐艦（Arleigh Burke Class Destroyer）「迪凱特」號（USS Decatur，DDG 73）、「鍾雲」號（USS Chung-Hoon，DDG-93）和「韋恩梅爾」號（USS Wayne E. Meyer，DDG 108）護航，於去（2022）年12月3日從加州聖地亞哥出發。

中國大陸軍方也於1月14日發布，山東艦航母編隊近日在南海進行了實兵實戰化對抗演練。

「南海戰略態勢感知」引據船舶自動識別系統（AIS）和歐洲太空總署哨兵衛星的衛星照片指出，尼米茲號航母打擊群於1月12日穿越巴士海峽進入南海，13日曾在黃岩島西北約200公里的南海海域活動。

「南海戰略態勢感知」昨（1月28日）表示，尼米茲號航母打擊群於01月12日穿越巴士海峽進入南海，1月15日至20日期間，在南海（印馬交界水域）活動。1月21日停靠新加坡樟宜海軍基地， 1月26日返回南海，1月27日在南海萬安灘以西海域活動。