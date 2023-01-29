47 PTS | 18 REB | 5 AST | 3 STL | 2 BLK



we're glad @JoelEmbiid starts for us.



🎥 presented by @palottery pic.twitter.com/1TJq971Kce — Philadelphia 76ers (@sixers) January 28, 2023

過去兩季都名列年度MVP最終排名第1與第2的金塊中鋒約基奇、七六人中鋒恩比德，29日在費城正面交鋒，結果恩比德交出47分、18籃板、5助攻、3抄截與2火鍋全能數據，帶領七六人126比119贏下這場本季兩大年度MVP熱門對決戲碼。

恩比德不僅輸了過去兩季的年度MVP票選，也在今年全明星賽東區前場票選無緣擠進先發陣容，「我早就習慣，且這也不是第一次。我想這只是帶給我更多動力上場拚戰，然後試著贏下所有事情，那是唯一的辦法可以讓我贏到應有的尊重。」

約基奇拿下24分、9助攻與8籃板的接近大三元數據，卻沒辦法幫助金塊扭轉局面，賽後他也「稱讚」恩比德，「恩比德真的擁有極佳天賦，真的很狡詐。」

恩比德今天也獲得不少隊友火力支援，哈登貢獻17分、13助攻與4籃板，托必亞斯哈里斯與尼恩各有14分，梅爾頓與馬克塞各有13分；金塊除了約基奇，得分最高的是賈瑪莫瑞22分，麥克波特也有20分，阿隆戈登18分，海蘭德11分。